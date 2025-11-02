Заморозки до -5 и гололед обещают в Волгоградской области

В Волгоградской области в течение трех ближайших дней ожидаются ночные заморозки и гололедица. По данным Волгоградского ЦГМС, в ночь на 3 ноября температура в темное время суток в некоторых районах при прояснении опустится до -5 градусов. При этом ночью и утром в регионе прогнозируют и другие неблагоприятные условия – гололедицу и туман.
В Волгограде пока ночных заморозков не предвидится, однако столбик термометра уже к 3 ноября резко упадет до нуля. В понедельник областной центр может оказаться во власти тумана.
