В Волгограде автомагистрали спасают от гололёда 50 спецмашин





10 декабря в Волгограде начался первый этой зимой мокрый снег. По информации чиновников, с раннего утра городские магистрали спасают от гололёда полсотни спецмашин.







- С началом снегопада к превентивной обработке городских магистралей сегодня утром приступили бригады муниципальных дорожных предприятий. Порядка 50 единиц дорожной спецтехники обрабатывают противогололедными реагентами проезжую часть и примыкающие к ней пешеходные зоны, включая остановочные площадки, - сообщили в мэрии.

Отметим, в первую очередь городские службы обрабатывают основные автомагистрали. Следующим приоритетом у специалистов идут соединительные проезды, мосты и путепроводы, крутые повороты, перекрёстки и подъёмы. Также в мэрии пообещали обратить внимание на пешеходные пространства.

Фото из архива ИА «Высота 102», видео — администрация Волгограда.