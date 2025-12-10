В Волгограде «обнулили» опасный сыр и его производство





Специалисты Россельхознадзора в Волгограде обнаружили производство, выпускающее сыр сомнительного качества. Как сообщили V102.RU в ведомстве, продукция выходила на продажу с аннулированными производственными сертификатами.

Установлено, что государственный ветеринарный специалист ГБУ ВО «Волгоградская горСББЖ» оформил 5 электронных ветеринарных сопроводительных документов на сыр с аннулированными производственными сертификатами, в которых время аннулирования было раньше, чем оформлены документы.

Таким образом, продукция имела нарушения ветеринарного законодательства и могла привести к выпуску небезопасной молочной продукции. Сотрудником были нарушены требования технического регламента «О безопасности пищевой продукции» и правила организации работы и порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов.

В отношении хозяйствующего субъекта, нарушившего ветеринарное законодательство, объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований. Ветеринарному специалисту, оформившему ветеринарно-сопроводительные документы, выдано предупреждение. Записи журналов на продукцию аннулированы.