В Волгограде у бородача забрали тонированную «Ниву» за неуплату 264 штрафов ГИБДД





Полицейские в Дзержинском районе Волгограда остановили тонированный автомобиль «Нива» с госзнаками, регистрация которых была прекращена. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону, управлял машиной 33-летний водитель.

Мужчина пояснил полиции, что купил «Ниву» месяц назад и не зарегистрировал машину на себя, так как якобы работал и не успел.





- Сотрудниками Госавтоинспекции были получены сведения, что водитель данного автомобиля систематически грубо нарушал ПДД и имеет 264 неоплаченных штрафа на общую сумму более 570 тысяч рублей. Однако, в связи с тем, что нарушитель не зарегистрировал автомобиль на себя, штрафы приходили на другое имя, - рассказали в Главке.

Все штрафы теперь придется заплатить реальному владельцу авто. Перед тем, как забрать машину на специализированную стоянку, водителю предложили снять тонировку. Мужчина отказываться не стал.

