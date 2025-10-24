Женам и детям 16 волжан, погибших на СВО, передали награды

В городе Волжском Волгоградской области членам семей участников специальной военной операции, погибших при выполнении боевых задач, передали посмертные государственные награды. 15 бойцов посмертно удостоены орденов Мужества, еще один волжанин – медали Жукова.
Решением президента России Владимира Путина орденами Мужества посмертно награждены:
– рядовой Пахомов Максим Михайлович
– рядовой Попов Валерий Александрович
– рядовой Копейкин Алексей Сергеевич
– рядовой Логинов Владимир Григорьевич
– рядовой Сало Роман Олегович
– рядовой Заставной Владимир Викторович
– рядовой Сердюков Кирилл Анатольевич
– рядовой Чуйко Евгений Анатольевич
– младший сержант Еркин Александр Сергеевич
– младший сержант Кириллов Александр Александрович
– младший сержант Марков Сергей Юрьевич
– сержант Диканев Владислав Владимирович
– сержант Князев Алексей Константинович
– сержант Коваленко Сергей Викторович
– сержант Иматалиев Кадрбай Акболатович
Медалью Жукова посмертно награжден рядовой Махмудов Мехти Рза оглы.