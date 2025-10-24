Общество

Женам и детям 16 волжан, погибших на СВО, передали награды

Общество 24.10.2025 14:48
24.10.2025 14:48


В городе Волжском Волгоградской области членам семей участников специальной военной операции, погибших при выполнении боевых задач, передали посмертные государственные награды. 15 бойцов посмертно удостоены орденов Мужества, еще один волжанин – медали Жукова. 

Решением президента России Владимира Путина орденами Мужества посмертно награждены:  

– рядовой Пахомов Максим Михайлович

– рядовой Попов Валерий Александрович

– рядовой Копейкин Алексей Сергеевич

– рядовой Логинов Владимир Григорьевич

– рядовой Сало Роман Олегович

– рядовой Заставной Владимир Викторович

– рядовой Сердюков Кирилл Анатольевич

– рядовой Чуйко Евгений Анатольевич

– младший сержант Еркин Александр Сергеевич

– младший сержант Кириллов Александр Александрович

– младший сержант Марков Сергей Юрьевич

– сержант Диканев Владислав Владимирович

– сержант Князев Алексей Константинович

– сержант Коваленко Сергей Викторович

– сержант Иматалиев Кадрбай Акболатович

Медалью Жукова посмертно награжден рядовой Махмудов Мехти Рза оглы.

