Река Ахтуба стала домом для 20 тыс. мальков сазана

В Волгоградской области река Ахтуба пополнилась 20 тысячами мальков сазана. Как сообщает ИА «Высота 102», масштабное зарыбление провёл местный «Водоканал», компенсируя таким экологичным способом забор воды для нужд посёлка Рабочий.
По информации мэрии города Волжского, подобные мероприятия проводятся предприятием регулярно. Как уточнил директор «Водоканала» Юрий Орлов, мальков рыбы выпускают в Волгу и Ахтубу каждые пять лет.
Выращиванием данной породы рыбы по специальному заказу традиционно занимается рыбхоз «Ергенинский».
Видео: администрация города Волжского