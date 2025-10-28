Владимир Мосин покидает пост зампрокурора Волгоградской области





Заместитель прокурора Волгоградской области Владимир Мосин покидает пост в Волгограде. Как сообщает ИА «Высота 102», старший советник юстиции в ближайшее время переедет в Брянскую область, где возглавит прокуратуру региона. Соответствующий указ был подписан президентом России Владимиром Путиным.

Ранее, напомним, кандидатуру Владимира Мосина на пост прокурора Брянской области одобрили в Совфеде.

Владимир Яковлевич Мосин родом из Алтайского края. В органах прокуратуры служит с июля 2002 года. Занимал должности следователя и старшего следователя прокуратуры Центрального района Барнаула Алтайского края, старшего следователя отдела по расследованию особо важных дел прокуратуры Алтайского края, прокурора Родинского района Алтайского края, прокурора города Белокурихи Алтайского края. С февраля 2020 года он занимал должность прокурора Ставрополя.

В Волгоград Владимир Мосин получил назначение весной 2021-го.

Фото: прокуратуры Волгоградской области