«Не ориентируется в пространстве»: в Иловле пропала глухонемая женщина в шлепанцах

В Волгоградской области волонтеры разыскивают 30-летнюю Нину Омельченко, которая без вести пропала в Иловле три дня назад, сообщает V102.RU со ссылкой на поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт».

- 17 октября она ушла из дома и не вернулась, - сообщили в организации.

Волонтеры также сообщают, что пропавшая женщина глухонемая и является инвалидом, не ориентируется в пространстве. Ее местонахождение до сих пор неизвестно.

Из дома женщина ушла в синих шлепанцах. Она была в серой жилетке с розовым капюшоном, черных брюках и в розовой футболке.

Ее рост 160 сантиметров, худощавого телосложения, серые глаза и черные волосы.

Всех, кто обладает информацией, способной помочь в поиске Нины Омельченко, просят позвонить по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112.

Фото: «ЛизаАлерт»/ vk.com