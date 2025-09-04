Бочаров заявил об отсутствии последствий после сбития 2 БПЛА

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров прокомментировал ситуацию в регионе после утреннего заявления Минобороны РФ.
- Силами ПВО Министерства обороны Российской Федерации отражена атака беспилотных летательных аппаратов на территорию Волгоградской области, сбито два БПЛА. По предварительной информации, возгораний, разрушений и пострадавших нет, - заявил глава региона.
Напомним, аэропорт Волгограда закрывался ночью из-за введенных Росавиацией мер безопасности. В 7-20 ч. он возобновил свою работу.