Общество

Бочаров заявил об отсутствии последствий после сбития 2 БПЛА

Общество 04.09.2025 07:44
0
04.09.2025 07:44


Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров прокомментировал ситуацию в регионе после утреннего заявления Минобороны РФ.

- Силами ПВО Министерства обороны Российской Федерации отражена атака беспилотных летательных аппаратов на территорию Волгоградской области, сбито два БПЛА. По предварительной информации, возгораний, разрушений и пострадавших нет, - заявил глава региона.

Напомним, аэропорт Волгограда закрывался ночью из-за введенных Росавиацией мер безопасности. В 7-20 ч. он возобновил свою работу.


Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
04.09.2025 08:53
Общество 04.09.2025 08:53
Комментарии

0
Далее
Общество
04.09.2025 08:28
Общество 04.09.2025 08:28
Комментарии

0
Далее
Общество
04.09.2025 07:36
Общество 04.09.2025 07:36
Комментарии

0
Далее
Общество
04.09.2025 07:19
Общество 04.09.2025 07:19
Комментарии

0
Далее
Общество
04.09.2025 07:00
Общество 04.09.2025 07:00
Комментарии

0
Далее
Общество
04.09.2025 06:34
Общество 04.09.2025 06:34
Комментарии

0
Далее
Общество
04.09.2025 06:23
Общество 04.09.2025 06:23
Комментарии

0
Далее
Общество
04.09.2025 05:46
Общество 04.09.2025 05:46
Комментарии

0
Далее
Общество
03.09.2025 21:13
Общество 03.09.2025 21:13
Комментарии

0
Далее
Общество
03.09.2025 20:49
Общество 03.09.2025 20:49
Комментарии

0
Далее
Общество
03.09.2025 19:28
Общество 03.09.2025 19:28
Комментарии

0
Далее
Общество
03.09.2025 15:25
Общество 03.09.2025 15:25
Комментарии

0
Далее
Общество
03.09.2025 15:04
Общество 03.09.2025 15:04
Комментарии

0
Далее
Общество
03.09.2025 14:06
Общество 03.09.2025 14:06
Комментарии

0
Далее
Общество
03.09.2025 13:50
Общество 03.09.2025 13:50
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

08:53
Россельхознадзор забраковал 190 кг волгоградской моцареллыСмотреть фотографии
08:28
4 БПЛА сбили над Волгоградской областью к утру 4 сентябряСмотреть фотографии
08:08
Яйца неожиданно подорожали в Волгоградской областиСмотреть фотографии
08:03
В России заработал сервис для защиты детей и пенсионеров от мошенниковСмотреть фотографии
07:44
Бочаров заявил об отсутствии последствий после сбития 2 БПЛАСмотреть фотографии
07:36
Росавиация разрешила работу аэропорта ВолгоградаСмотреть фотографии
07:19
Силы ПВО сбили 2 БПЛА в Волгоградской областиСмотреть фотографии
07:00
В Волгоградской области похоронят погибшего в 2024 году на СВО Александра ЛебедеваСмотреть фотографии
06:34
Под Волгоградом открыли новый спецприемник на 30 арестантовСмотреть фотографии
06:23
Из Михайловской ЦРБ уволился главврач Вячеслав БуяновСмотреть фотографии
06:05
Дизтопливо подорожало в Волгограде на 10 копеекСмотреть фотографии
05:46
2 авиарейса отменили в Волгограде из-за плана «Ковер»Смотреть фотографии
21:33
«Матч – огонь!»: «Ротор» на выезде разгромил «Чайку» со счетом 6:0 Смотреть фотографии
21:13
Электрички из Волгограда и Волжского привезут гостей на фестиваль #ТриЧетыреСмотреть фотографии
20:49
В Минэкономразвития отрапортовали о замедлении инфляции до 8,28%Смотреть фотографии
19:29
«Никто в ту дыру не спускался»: школьницу, пропавшую в Волгограде 1 сентября, случайно нашли в глубокой ямеСмотреть фотографииCмотреть видео
19:28
В Волгограде торговый дом задолжал мастеру участка полмиллиона рублейСмотреть фотографии
17:49
«Пусть приезжает в Москву»: Путин ответил на вопрос о возможной встрече с ЗеленскимСмотреть фотографииCмотреть видео
16:46
«Он сам многодетный»: в Волгограде умерла 7-летняя девочка, сбитая соседом в ИловлеСмотреть фотографии
16:09
Водителя из Санкт-Петербурга задержали за воровство бензина на волгоградской АЗССмотреть фотографии
15:25
Волгоградцы восстановят 5-километровый участок дороги в округе ЛНРСмотреть фотографии
15:04
Чекисты почтили память жертв страшных терактов в ВолгоградеСмотреть фотографии
14:51
Волгоградский «Ротор» 3 сентября в гостях сыграет с «Чайкой»Смотреть фотографии
14:06
В Волгограде нашли пропавшую 1 сентября 13-летнюю школьницуСмотреть фотографии
13:56
До смерти забившего сводного брата мужчину будут судить в ВолгоградеСмотреть фотографии
13:50
Руководители и профсоюзная организация ЕвроХим-ВолгаКалия поздравили горняков с Днем шахтераСмотреть фотографии
13:35
Новый военный комиссар назначен в Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:27
Волгоградка лишилась своего авто с «дьявольским» номеромСмотреть фотографии
12:33
«Ждала подругу во дворе и бесследно исчезла»: в Волгограде ищут пропавшую 1 сентября 13-летнюю школьницуСмотреть фотографии
12:22
ФОРГО: СВО станет главной темой в избирательной кампании в ГосдумуСмотреть фотографии
 