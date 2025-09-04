Под Волгоградом открыли новый спецприемник на 30 арестантов

В Новоаннинском районе накануне, 3 сентября, введен в эксплуатацию новый специальный приемник. Он рассчитан на единовременное размещение 30 человек, подвергнутых административному аресту, и соответствует современным нормам и стандартам. Cпецприемник располагается на территории районного отдела МВД.
В церемонии открытия объекта приняли участие начальник ГУ МВД России по Волгоградской области генерал-майор полиции Дмитрий Свинов, начальник Отдела МВД России по Новоаннинскому району подполковник полиции Владислав Угаров и представитель подрядной организации.
Фото ГУ МВД по Волгоградской области t.me