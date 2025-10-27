Десятки человек массово переплыли Волгу в Волгоградской области

Массовый заплыв через Волгу под контролем спасателей состоялся в Волгоградской области. Как сообщили V102.RU в ГКУ Служба спасения, за безопасностью на воде следили Краснослободское и Центральное поисково-спасательные подразделения.





- Работа спасателей позволила провести заплыв без происшествий и в полном соответствии с мерами безопасности, - сообщили в оперативном ведомстве.

Заплыв прошел в минувшие выходные. Отметим, что температура воды в Волге в акватории Волгограда, по данным открытых источников, составляет около 10 градусов.

Фото: ГКУ Служба спасения





Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!