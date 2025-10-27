Росавиация вводила план «Ковер» в волгоградском аэропорту

Из-за беспилотной опасности в аэропорту Волгограда в ночь на 27 октября Росавиацией был введен план «Ковер». Как сообщает ИА «Высота 102», ограничения на прием и выпуск воздушных судов действовали с 23:19 мск 26 октября до 02:31 мск 27 октября.

Небо прошедшей ночью было закрыто и над Саратовом. Ограничения на полеты здесь сняли в 05:23 мск.

Напомним, что вечером 26 октября жителей региона предупредили о беспилотной опасности. Соответствующие уведомления поступили на мобильные телефоны от т единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.





Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!