Беспилотная опасность объявлена в Волгограде и области

26.10.2025 23:49
0
26.10.2025 23:49

В Волгоградской области вечером 26 октября жителей региона предупредили о беспилотной опасности. Уведомления, сообщает ИА «Высота 102», поступили от единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Жителям Волгоградской области рекомендовано избегать открытых участков улиц и держаться на расстоянии от окон.

Оповещения начали приходить на телефоны волгоградцев около 23:30 по московскому времени.

Одновременно Росавиация объявила о закрытии аэропорта Волгограда. Воздушная гавань не принимает и не отправляет самолёты. 

В Волгограде отмечаются перебои в работе мобильного интернета. 

