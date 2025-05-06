Волгоградца осудят за таран баржей теплохода «Волго-Дон 5051»





Южная транспортная прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении 32-летнего жителя Волгограда. Как сообщает ИА «Высота 102», мужчина обвиняется в нарушении правил судоходства, в результате чего был причинён крупный материальный ущерб.

Напомним, 17 апреля 2024 года на реке Волга произошло столкновение баржи «Плотовод-687» и теплохода «Волго-Дон 5051».

- По версии следствия, волгоградец нарушил правила плавания судов по внутренним водным путям, в связи с чем допустил столкновение с теплоходом в составе с баржами, - рассказали журналистам в пресс-службе прокуратуры.

Отметим, в результате столкновения ущерб обоим судам превысил 10 млн рублей. В рамках ч. 1 ст. 263 УК РФ обвиняемому грозит штраф от 100 до 300 тыс. рублей, ограничение свободы до 4 лет или же принудительные работы с временным запретом заниматься профессиональной деятельностью.

Фото: Южная транспортная прокуратура