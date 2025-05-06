Происшествия

Волгоградца осудят за таран баржей теплохода «Волго-Дон 5051»

Происшествия 06.05.2025 11:57
0
06.05.2025 11:57


Южная транспортная прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении 32-летнего жителя Волгограда. Как сообщает ИА «Высота 102», мужчина обвиняется в нарушении правил судоходства, в результате чего был причинён крупный материальный ущерб.

Напомним, 17 апреля 2024 года на реке Волга произошло столкновение баржи «Плотовод-687» и теплохода «Волго-Дон 5051».

- По версии следствия, волгоградец нарушил правила плавания судов по внутренним водным путям, в связи с чем допустил столкновение с теплоходом в составе с баржами, - рассказали журналистам в пресс-службе прокуратуры.

Отметим, в результате столкновения ущерб обоим судам превысил 10 млн рублей. В рамках ч. 1 ст. 263 УК РФ обвиняемому грозит штраф от 100 до 300 тыс. рублей, ограничение свободы до 4 лет или же принудительные работы с временным запретом заниматься профессиональной деятельностью.

Фото: Южная транспортная прокуратура

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Происшествия
06.05.2025 14:59
Происшествия 06.05.2025 14:59
Комментарии

0
Далее
Происшествия
06.05.2025 14:11
Происшествия 06.05.2025 14:11
Комментарии

0
Далее
Происшествия
06.05.2025 10:34
Происшествия 06.05.2025 10:34
Комментарии

0
Далее
Происшествия
05.05.2025 20:21
Происшествия 05.05.2025 20:21
Комментарии

0
Далее
Происшествия
05.05.2025 16:53
Происшествия 05.05.2025 16:53
Комментарии

0
Далее
Происшествия
05.05.2025 15:48
Происшествия 05.05.2025 15:48
Комментарии

0
Далее
Происшествия
05.05.2025 15:15
Происшествия 05.05.2025 15:15
Комментарии

0
Далее
Происшествия
05.05.2025 13:35
Происшествия 05.05.2025 13:35
Комментарии

0
Далее
Происшествия
05.05.2025 13:06
Происшествия 05.05.2025 13:06
Комментарии

0
Далее
Происшествия
05.05.2025 10:04
Происшествия 05.05.2025 10:04
Комментарии

0
Далее
Происшествия
05.05.2025 10:02
Происшествия 05.05.2025 10:02
Комментарии

0
Далее
Происшествия
04.05.2025 14:14
Происшествия 04.05.2025 14:14
Комментарии

0
Далее
Происшествия
04.05.2025 10:50
Происшествия 04.05.2025 10:50
Комментарии

0
Далее
Происшествия
04.05.2025 09:49
Происшествия 04.05.2025 09:49
Комментарии

0
Далее
Происшествия
03.05.2025 18:33
Происшествия 03.05.2025 18:33
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

16:04
Квартиры от застройщиков резко подешевели в ВолгоградеСмотреть фотографии
15:44
За токарями и медиками устроили гонку волгоградские работодателиСмотреть фотографии
15:43
На Мамаевом кургане и в турлокациях Волгограда ускорили интернет к 9 МаяСмотреть фотографии
14:59
В Волгограде Nissan сбил мопед на пр. МеталлурговСмотреть фотографии
14:58
Под Волгоградом похоронят оборонявшего в одиночку дом на СВО Алексея ЮркинаСмотреть фотографии
14:19
«Всё закрутилось на третьи сутки»: ударный ремонт «школьной» дороги начался после внимания ИА «Высота 102»Смотреть фотографииCмотреть видео
14:11
Спасавшийся от кредита волгоградец взял 2 млн в кредит и отдал мошенникамСмотреть фотографии
14:01
Яна Поплавская пришла в восторг от встречи с детьми и вагнеровцами в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
13:47
Т2 дарит бесплатную связь ветеранам Великой Отечественной войныСмотреть фотографии
13:35
«Будем добиваться оправдания»: обжалован приговор генералу ПоповуСмотреть фотографии
13:18
В Волгоградской области 9 мая пройдет автопробег по местам боевой славыСмотреть фотографии
13:16
Молоко подозрительным сроком годности нашли в Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:28
«Здесь ковалась Победа»: на Мамаевом кургане открыли тумбы в честь поселений-рубежей Сталинградской доблестиСмотреть фотографии
12:25
Эксперты одобрили проект создания защитных насаждений на промпредприятии ВолгоградаСмотреть фотографии
12:24
Путин удостоил наград тракториста и машиниста из Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:01
Экс-председатель горсовета Волгограда Сергей Михайлов скончался в возрасте 72 летСмотреть фотографии
11:57
Волгоградца осудят за таран баржей теплохода «Волго-Дон 5051»Смотреть фотографии
11:54
Концессии возместили 22 млн рублей ущерба от ЧП в пойме ЦарицыСмотреть фотографии
11:14
Минфин предложил освободить участников СВО от транспортных и земельных налоговСмотреть фотографии
11:06
В Волгоградской области осталось 138 участников Великой Отечественной войныСмотреть фотографии
10:37
Первый показ «Света Великой Победы» для широкой публики пройдет 7 маяСмотреть фотографии
10:36
Впервые за 22 года волгоградцы лишились SkypeСмотреть фотографии
10:34
В Волгограде автомобиль LADA Granta сбил 8-летнюю девочку на пр. КанатчиковСмотреть фотографии
10:29
В Волгоградской области в апреле бесследно пропали 50 человекСмотреть фотографии
10:21
«Хор Турецкого» перед Днем Победы в Волгограде выступил в ООНСмотреть фотографии
10:15
Гигантские очереди выстроились к музею-панораме «Сталинградская битва» в ВолгоградеСмотреть фотографии
09:55
Центр Волгограда с 6 по 9 мая станет пешеходнымСмотреть фотографии
09:24
Поезда на жд вокзале Волгограда 6 мая встретят под песню «День Победы»Смотреть фотографии
08:56
Личные вещи Чуйкова покажут на выставке в ВолгоградеСмотреть фотографии
08:37
Власти уточнили предмет охраны на конно-бычьей желдороге под ВолгоградомСмотреть фотографии
 