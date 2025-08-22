



Житель Волгограда получил 10 суток ареста после того, как украл из кафе «2bro's» копилку с чаевыми официантов. Неприятная история произошла в Дзержинском районе 18 августа после полудня.

– Дмитрий Б., находясь в торговом помещении кафе, взял находящуюся на прилавке копилку «Для чаевых», убрал в свой пакет и покинул помещение. Позднее нарушитель был задержан собственником указанного кафе, при пересчете похищенных денежных средств была установлена сумма причиненного ущерба в размере 1924 руб., а с учетом стоимости копилки сумма украденного составила 2 400 руб., – рассказали ИА «Высота 102» в пресс-службе Дзержинского районного суда Волгограда.

В отношении волгоградца полицией был составлен административный протокол.

В судебном заседании Дмитрий Д. свою вину признал в полном объеме и раскаялся.

Фото: shedevrum.ai