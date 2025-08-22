Расследования

Волгоградца арестовали на 10 суток за кражу копилки с чаевыми из кафе «2bro's»

Расследования 22.08.2025 14:53
0
22.08.2025 14:53


Житель Волгограда получил 10 суток ареста после того, как украл из кафе «2bro's» копилку с чаевыми официантов. Неприятная история произошла в Дзержинском районе 18 августа после полудня.  

– Дмитрий Б., находясь в торговом помещении  кафе,  взял находящуюся на прилавке копилку «Для чаевых», убрал в свой пакет и покинул помещение. Позднее нарушитель был задержан собственником указанного кафе, при пересчете похищенных денежных средств была установлена сумма причиненного ущерба в размере 1924 руб., а с учетом стоимости копилки сумма украденного составила 2 400 руб., – рассказали ИА «Высота 102» в пресс-службе Дзержинского районного суда Волгограда. 

В отношении волгоградца полицией был составлен административный протокол. 

В судебном заседании Дмитрий Д. свою вину признал в полном объеме и раскаялся.

Фото: shedevrum.ai

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Расследования
22.08.2025 15:08
Расследования 22.08.2025 15:08
Комментарии

0
Далее
Расследования
22.08.2025 14:26
Расследования 22.08.2025 14:26
Комментарии

0
Далее
Расследования
22.08.2025 11:09
Расследования 22.08.2025 11:09
Комментарии

0
Далее
Расследования
21.08.2025 14:34
Расследования 21.08.2025 14:34
Комментарии

0
Далее
Расследования
20.08.2025 20:34
Расследования 20.08.2025 20:34
Комментарии

0
Далее
Расследования
20.08.2025 17:27
Расследования 20.08.2025 17:27
Комментарии

0
Далее
Расследования
20.08.2025 14:01
Расследования 20.08.2025 14:01
Комментарии

0
Далее
Расследования
20.08.2025 11:53
Расследования 20.08.2025 11:53
Комментарии

0
Далее
Расследования
20.08.2025 08:34
Расследования 20.08.2025 08:34
Комментарии

0
Далее
Расследования
19.08.2025 19:16
Расследования 19.08.2025 19:16
Комментарии

0
Далее
Расследования
19.08.2025 13:36
Расследования 19.08.2025 13:36
Комментарии

0
Далее
Расследования
19.08.2025 13:20
Расследования 19.08.2025 13:20
Комментарии

0
Далее
Расследования
19.08.2025 12:08
Расследования 19.08.2025 12:08
Комментарии

0
Далее
Расследования
18.08.2025 17:36
Расследования 18.08.2025 17:36
Комментарии

0
Далее
Расследования
18.08.2025 14:03
Расследования 18.08.2025 14:03
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

15:08
В промзоне на западе Волгограда тушат крупный пожарСмотреть фотографии
14:34
Трещины и 70% износ: эксперты оценили состояние здания с колоннами в центре ВолгоградаСмотреть фотографии
14:26
Волгоградец осужден за взлом системы защиты спутникового ТВСмотреть фотографии
13:51
Волгоградцы сообщают о крупном пожаре на Ергенинских высотахСмотреть фотографииCмотреть видео
13:31
Билайн запустил осеннюю акцию «3в1»: новый HONOR 400 Lite с выгодой до 7000 рублейСмотреть фотографии
13:01
В центре Волгограда создадут головокружительный оазис со скаламиСмотреть фотографии
12:50
Сотни белоснежных яхт прошли парадом вдоль КамышинаСмотреть фотографии
12:30
Водолазов подключили к поискам пропавшего в Волгоградской области яхтсменаСмотреть фотографии
11:54
Росавиация сняла второй за сутки запрет на работу аэропорта ВолгоградаСмотреть фотографии
11:32
В Волгограде силовики отмечают День Государственного флага РФ: развернули триколор и вручили наградыСмотреть фотографииCмотреть видео
11:24
«Затянули, запустили и отправили домой умирать»: в Волгограде онкобольному отказали в операцииСмотреть фотографии
11:09
Канал поставок контрафактного табака пресекли силовики в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:42
В Волгограде рабочие приступили к замене дырявого участка теплосетиСмотреть фотографии
10:31
Без паники: в Волгограде после налёта 11 БПЛА началось разминирование обломковСмотреть фотографии
10:18
Росавиация 22 августа вновь закрыла аэропорт в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:07
В Волгограде две легковушки не поделили перекрёсток у «Проклятого бара»Смотреть фотографии
09:55
Две женщины пострадали в результате автокувырка с трассы под ВолгоградомСмотреть фотографии
09:45
А зарплаты тоже поднимут? Волгоградцы с 1 сентября раскошелятся на госпошлины за автоСмотреть фотографии
09:25
Под Волгоградом плодородную землю на полметра завалили мусоромСмотреть фотографии
09:04
На улицах Волгограда появятся новые мусорные контейнерыСмотреть фотографииCмотреть видео
08:27
Синдром «Плюшкина» и странное поведение: под Волгоградом пропал 47-летний мужчинаСмотреть фотографии
07:44
Военные сбили ночью над Волгоградской областью 11 БПЛАСмотреть фотографии
07:30
Запрещенные места для лодок и катеров назвали в Волгоградской областиСмотреть фотографии
06:47
Ученый предупредил о смертельной опасности захватившей Волгоград амброзииСмотреть фотографии
06:20
Болельщики «Ротора» поедут домой на бесплатных электричкахСмотреть фотографии
05:55
Рейсы из Калининграда и Сочи задерживаются в волгоградском аэропортуСмотреть фотографии
05:36
Аэропорт в Волгограде закрывали на три часа из-за атаки БПЛАСмотреть фотографии
05:27
Ландшафтный пожар возник в Волгограде из-за падения обломков БПЛАСмотреть фотографии
21:28
Покупка новых автобусов и ремонт старых трамваев: о чем будет стратегия развития транспорта в ВолжскомСмотреть фотографии
20:56
Рост заболеваемости коронавирусом на 60% отмечают в РоссииСмотреть фотографии
 