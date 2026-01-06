



В Волгограде и области синоптики пообещали снег и туман в канун Рождества, 6 января. Как рассказали специалисты Волгоградского ЦГМС, осадки в видео мокрого снега и дождя пройдут в отдельных районах уже днем.

- Днем небольшие, в отдельных районах умеренные осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. Местами туман, гололедно-изморозевые явления, налипание мокрого снега на проводах и деревьях. На дорогах гололедица. Температура воздуха днем +1…-4º, - рассказали синоптики. - 7 января ночью небольшие, местами умеренные осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. В отдельных районах туман, гололедно-изморозевые явления. Температура воздуха днем составит -1…+4º.

8 января также в отдельных районах региона ожидаются осадки и гололедица, температура воздуха днем прогреется до 5º.