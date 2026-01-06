10 рейсов на прилет и вылет задерживают в аэропорту Волгограда





В аэропорту Волгограда в связи с действовавшими накануне, 5 января, ограничениями Росавиации к утру 6 января массово задерживают рейсы. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на справочную службу воздушной гавани, по данным на 8.00 мск в «Сталинграде» откладывается вылет трех рейсов и прилет семи.

Так, в частности, со значительной задержкой в Волгограде ожидают два рейса из Москвы, по одному из Новосибирска, Самары, Астрахани, Санкт-Петербурга и Минска.

Значительная задержка также наблюдается и на вылет из волгоградского аэропорта нескольких самолетов. Своего вылета пассажиры уже долгие часы ожидают в Москву и Новосибирск.

Напомним, запрет на использование воздушного пространства Волгограда был введён в 19:12 5 января. В 19:40 в регионе объявлялась беспилотная опасность. По информации Минобороны, с 20.00 до 23.00 мск 5 января над территорией региона уничтожено два вражеских беспилотника самолётного типа.