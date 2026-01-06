Под Волгоградом скончался заслуженный тренер Юрий Черевичко





В Николаевском районе Волгоградской области на 73-м году жизни скончался заслуженный тренер Юрий Черевичко. О печальной новости сообщили в районной администрации.

Юрий Черевичко является почетным гражданином города Николаевска. Он более 40 лет проработал в жетско-юношеской спортивной школе им. Богатырева, а также занимал должность директора с 2003 по 2011 года.

- Юрий Александрович с супругой Валентиной Павловной воспитали достойных сына и дочь. До последних дней жизни Юрий Александрович тренировал юных легкоатлетов. На его счету целая плеяда успешных спортсменов. Для своих воспитанников Юрий Александрович был не только тренером, но и наставником, и другом. Труд Юрия Александровича отмечен Почётной грамотой Министерства образования РФ, - говорится в сообщении районной администрации.

Фото: администрация Николаевского района