«Не нужно сгущать красок»: педагог из Волжского – о мифах про ЕГЭ и важных секретах успеха





До 1 февраля волгоградские школьники подадут заявления об участии в ЕГЭ, а также определятся с предметами для сдачи. На этом фоне мифы о коварности и сложности экзамена обретают новую жизнь и становятся универсальной пугалкой для выпускников. Реально ли подготовиться к экзамену за год? Как поддержать своего ребенка накануне ЕГЭ? И почему не стоит ориентироваться на конкретные баллы? Об этом корреспонденты ИА «Высота 102» спросили педагога из Волжского Виктории Коваленко.

Обратный отсчет до дня Х большинство школьников запускают в начале учебного года. Учитель химии уверена, что за это время каждому ребенку под силу не просто повторить материал, но и найти «белые пятна» в знаниях.

- Конечно, готовиться за два года до экзамена удобнее. В десятом классе мы настраиваем свое мышление, формируем и развиваем определенные навыки. Образно говоря, это время становится неким трамплином для подготовки в 11 классе, - комментирует Виктория Коваленко. – Но, повторюсь, что набрать нужную форму вполне реально и за один год. В моей практики были ребята, которые начинали готовиться с сентября в одиннадцатом классе, и в итоге получали высший балл. Бывали и ученики, занимавшиеся несколько лет подряд, но получавшие не такой высокий результат.

Накануне экзаменов, которые многие школьники и их родители воспринимают, как важнейшую в жизни черту, педагоги рекомендуют расставлять приоритеты и не пытаться распылять свои усилия на второстепенные задачи.

- При подготовке, а это, скажу без преувеличения, просто колоссальный труд, важна поддержка школы и, конечно, родителей, - убеждена учитель из Волжского. – С самого начала необходимо правильно распределить нагрузку и понять, на что ребёнку важнее всего направить свои усилия. Все мы разные. Некоторым людям даже физически сложно охватить и прекрасную успеваемость в школе, и по-настоящему качественную подготовку к экзамену. Так что иногда очень важно сделать правильный выбор.

В дни, когда у школьников не остается сил от усталости, им важен не только физический отдых, но и самые простые слова поддержки от близких: «Ты со всем справишься».

- Зачастую волнение ребенка привнесено извне. Информационное поле сгущает краски этом вопросе, что вызывает тревогу как у родителей, так и у самих детей, - комментирует Виктория Коваленко. – Что бы я советовала сделать всем родителям? Во-первых, наладить режим сна и отдыха. Подросток, который систематически не высыпается, полностью теряет учебный ресурс уже к середине года. В итоге он тратит столько же сил, сколько тратил и раньше, а его КПД становится все меньше, а результаты - все хуже. Не менее важно беречь своего ребенка, создаватт комфортную психологическую среду дома и чаще говорить ему: «Ты у нас самый большущий молодчина! Ошибаться – это не страшно, и экзамен – это вовсе не тот порог, за которым либо есть, либо нет будущего. Это только один из этапов твоей большой, долгой и счастливой взрослой жизни. Но потрудиться придется как следует!». Лично я всегда говорю ученикам, что мы настраиваемся на максимальный результат, но ориентируемся не на конкретные баллы. Наша задача – сделать все, что от нас зависит. Выдать свой максимум. Когда у нас нет привязки к конкретной цифре, человеку психологически проще. Мы не делаем акцент на страхе перед неудачей, а концентрируемся только на воле к победе. Тот, кто готовился добросовестно, однозначно сдаст экзамены на хороший балл!

В прошлом году ученик Виктории Коваленко набрал заветную сотню на экзамене по химии и физике. По словам педагога, результат, о котором мечтают многие выпускники, Никита Волга получил не только за свои знания, но и за невероятную трудоспособность.

Фото из архива V102.ru