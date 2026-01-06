



С началом нового года волгоградские кинотеатры существенно подняли цены на билеты. Чтобы сходить на фильм с семьей волгоградцам придется отдать от 2,5 тысяч рублей. Такая ценовая политика кинотеатров шокировала жителей региона.

Теперь стоимость билета для просмотра российских фильмов начинается от 700 рублей с учетом сервисного сбора. К примеру, практически во всех кинотеатрах города-героя стоимость похода в кино на дневной сеанс на «Чебурашку», «Простоквашино» или «Буратино» для волгоградской семьи из трех человек обойдется в 2400 рублей. Цены на вечерние сеанс на одного человека уже варьируются от 750 до 890 рублей.

- Зачем нам такое кино, когда за ту же цену можно купить подписку на онлайн-кинотеатр за год, где можно посмотреть те же фильмы неограниченное количество раз - рассуждают волгоградцы. - За такую стоимость кинотеатры должны предоставлять максимально комфортные условия, но, к сожалению, удобными креслами и хорошим экраном могут похвастаться далеко не все кинотеатры города. Желание сходить в кино сразу же отпадает после увиденных цен.

Кроме того, волгоградцы отмечают, что цены на новогодних праздниках также взлетели и на напитки и поп-корн в кинотеатрах. Так, стоимость небольшого стаканчика сладкого лакомства теперь обойдется для киноманов в 600-900 рублей, а прохладительного напитка — 350-500 рублей.

Изображение создано при помощи ИИ