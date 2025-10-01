Жуткая авария произошла сегодня, 1 октября, на Нулевой продольной в Волгограде. Как сообщают очевидцы, на газоне рядом с магистралью лежит перевернутый и смятый автомобиль BMW. В салоне, по утверждению проезжавших мимо водителей, находятся люди. Водители, проезжавшие мимо, пытаются оказать посильную помощь пострадавшим. Однако достать застрявших в салоне и, возможно, пострадавших, они не могут.
На значительном участке дороги видны разлетевшиеся части автомобилей. Один мужчина, видимо, в шоковом состоянии, сидит на тротуаре.
Информация о ДТП уточняется в ГУ МВД России по Волгоградской области.
Видео ДТП и ЧП Волгоград t.me