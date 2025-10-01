Происшествия

Опубликованы фото с места жуткого ДТП на рокадной дороге Волгограда

Происшествия 01.10.2025 12:04
В Центральном районе Волгограда устраняют последствия жуткого ДТП с участием BMW и Chevrolet Niva. Как сообщает ИА «Высота 102», после столкновения автомобилей иномарка пролетела на скорости сотни метров, после чего врезалась в столб и перевернулась.

На месте происшествия побывал фотограф «Высоты 102». 


К этому моменту, по данным информагентства, пострадавшие в ДТП уже эвакуированы в лечебные учреждения Волгограда. По предварительным данным, погибших в результате происшествия нет. Информация уточняется в региональном комитете здравоохранения. 


В ГУ МВД России по Волгоградской области происшествие пока не комментировали. На месте работают сотрудники ГУ МЧС России по Волгоградской области – журналисты направили запрос и в это ведомство.





Фото: Андрей Поручаев / ИА «Высота 102» 

