Опубликованы фото с места жуткого ДТП на рокадной дороге Волгограда





В Центральном районе Волгограда устраняют последствия жуткого ДТП с участием BMW и Chevrolet Niva. Как сообщает ИА «Высота 102», после столкновения автомобилей иномарка пролетела на скорости сотни метров, после чего врезалась в столб и перевернулась.

На месте происшествия побывал фотограф «Высоты 102».





К этому моменту, по данным информагентства, пострадавшие в ДТП уже эвакуированы в лечебные учреждения Волгограда. По предварительным данным, погибших в результате происшествия нет. Информация уточняется в региональном комитете здравоохранения.





В ГУ МВД России по Волгоградской области происшествие пока не комментировали. На месте работают сотрудники ГУ МЧС России по Волгоградской области – журналисты направили запрос и в это ведомство.

















Фото: Андрей Поручаев / ИА «Высота 102»

Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!