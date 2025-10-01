



Происшествие случилось около заведения общественного питания «Вкусно и точка» на улице Мира в Волжском. По свидетельству очевидцев, в драке принимали участие не менее двух десятков парней. На видео слышны звуки, похожие на стрельбу. Сообщается, что драка началась с нападения толпы на одного человека. Очевидцы также сообщают о том, что в руках дерущихся был нож или кастет.

В ГУ МВД по Волгоградской области прокомментировали инцидент.

– В сети интернет размещен видеоролик о конфликте между молодыми людьми, произошедшем на территории города Волжского. Сообщение по данному факту зарегистрировано в отделе полиции Управления МВД России по городу Волжскому 27 сентября 2025 года. Сведения о пострадавших из медицинских учреждений в полицию не поступали. В настоящее время устанавливаются участники конфликта, – пояснили в главке.

Видео Жесть Волжского t.me

