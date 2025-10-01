В ДТП с четырьмя авто на рокадной Волгограда пострадали трое: один в реанимации

В ГУ МВД по Волгоградской области сообщили подробности аварии, произошедшей сегодня, 1 октября, на Нулевой продольной магистрали. По данным главка, примерно в 11-00 ч. напротив дома №70 по ул. Набережная 62-й Армии произошло столкновение четырех автомобилей – BMW, Chevrolet Niva, Chery и ГАЗели.

В результате аварии пострадали три человека.

В комитете здравоохранения Волгоградской области уточнили, что в больницу №25 с различными травмами были доставлены три человека. 69-летний мужчина и 67-летняя женщины проходят обследование.

Состояние третьего пострадавшего оценивается как крайне тяжелое. 49-летний мужчина госпитализирован в реанимацию клинической больницы.

Напомним, сообщалось, что в перевернувшейся и смятой BMW находились люди, которых пришлось извлекать спасателям.