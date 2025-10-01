В Волгограде засняли наезд «Лады» на женщину-пешехода у техколледжа





30 сентября в Дзержинском районе Волгограда произошло необычное ДТП. Утром у Технологического колледжа легковой автомобиль на финальном отрезке пешеходного перехода сбил девушку. Произошедшее засняла одна из камер уличного наблюдения.







- В 09:59 водитель, управляя автомобилем «Лада Гранта», напротив дома 83 по пр. Жукова совершил наезд на пешехода, которая переходила проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Судя по опубликованным кадрам, весь поток автомобилей, как и положено, остановился, чтобы пропустить пешеходов, однако, как только прошла основная масса людей, а сигнал светофора вот-вот должен был поменяться, часть автолюбителей нажали на педаль газа. Также поступил и водитель легковушки в крайнем левом ряду. При этом он почему-то не заметил, что прямо перед ним на переходе находится женщина.

Отметим, сильным ударом волгоградку отбросило на несколько метров вперёд. По информации правоохранителей, женщине потребовалась медицинская помощь. Она была доставлена скорой в больницу.

Фото и видео: ГУ МВД России по Волгоградской области