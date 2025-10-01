«Чудом никто не влетел»: в Волгограде очевидцы засняли ночной заезд лихача по встречке





Вечером 30 сентября в Ворошиловском районе Волгограда очевидцы засняли необычную картину. На ул. Череповецкой водитель легкового автомобиля упрямо и без капли смущения двигался вперёд посреди встречной полосы движения.





Судя по опубликованным кадрам, лихач даже не пытался прижаться к обочине, развернуться или съехать на нужное направление дороги, вклиниваясь в самую середину движущегося к нему навстречу потока машин.

Во время безбашенного ночного заезда в автомобиль-нарушитель несколько раз чуть не въехали. Аварий удалось избежать лишь благодаря быстрой реакции других автолюбителей.

По словам очевидцев, машина лихача имела дагестанские номера и была набита пассажирами. За рулём находился мужчина – на вид около 50 лет.

Отметим, редакция ИА «Высота 102» попросила прокомментировать опасные пируэты на ул. Череповецкой ГУ МВД России по Волгоградской области.

Фото и видео: Жесть Волгограда / t.me