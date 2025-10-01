Происшествия

«Чудом никто не влетел»: в Волгограде очевидцы засняли ночной заезд лихача по встречке

Происшествия 01.10.2025 07:05
0
01.10.2025 07:05


Вечером 30 сентября в Ворошиловском районе Волгограда очевидцы засняли необычную картину. На ул. Череповецкой водитель легкового автомобиля упрямо и без капли смущения двигался вперёд посреди встречной полосы движения.



Судя по опубликованным кадрам, лихач даже не пытался прижаться к обочине, развернуться или съехать на нужное направление дороги, вклиниваясь в самую середину движущегося к нему навстречу потока машин.

Во время безбашенного ночного заезда в автомобиль-нарушитель несколько раз чуть не въехали. Аварий удалось избежать лишь благодаря быстрой реакции других автолюбителей.

По словам очевидцев, машина лихача имела дагестанские номера и была набита пассажирами. За рулём находился мужчина – на вид около 50 лет.

Отметим, редакция ИА «Высота 102» попросила прокомментировать опасные пируэты на ул. Череповецкой ГУ МВД России по Волгоградской области.

Фото и видео: Жесть Волгограда / t.me

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Происшествия
01.10.2025 08:44
Происшествия 01.10.2025 08:44
Комментарии

0
Далее
Происшествия
01.10.2025 07:39
Происшествия 01.10.2025 07:39
Комментарии

0
Далее
Происшествия
30.09.2025 20:28
Происшествия 30.09.2025 20:28
Комментарии

0
Далее
Происшествия
30.09.2025 13:03
Происшествия 30.09.2025 13:03
Комментарии

0
Далее
Происшествия
30.09.2025 10:58
Происшествия 30.09.2025 10:58
Комментарии

0
Далее
Происшествия
30.09.2025 10:34
Происшествия 30.09.2025 10:34
Комментарии

0
Далее
Происшествия
30.09.2025 08:50
Происшествия 30.09.2025 08:50
Комментарии

0
Далее
Происшествия
30.09.2025 07:14
Происшествия 30.09.2025 07:14
Комментарии

0
Далее
Происшествия
30.09.2025 06:52
Происшествия 30.09.2025 06:52
Комментарии

0
Далее
Происшествия
29.09.2025 22:34
Происшествия 29.09.2025 22:34
Комментарии

0
Далее
Происшествия
29.09.2025 12:13
Происшествия 29.09.2025 12:13
Комментарии

0
Далее
Происшествия
28.09.2025 19:58
Происшествия 28.09.2025 19:58
Комментарии

0
Далее
Происшествия
28.09.2025 15:48
Происшествия 28.09.2025 15:48
Комментарии

0
Далее
Происшествия
28.09.2025 14:08
Происшествия 28.09.2025 14:08
Комментарии

0
Далее
Происшествия
27.09.2025 16:47
Происшествия 27.09.2025 16:47
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

09:45
Зарплаты в волгоградских кабинетах власти заморозили с 1 октябряСмотреть фотографии
09:44
В России стартовал осенний призыв на военную службуСмотреть фотографии
09:38
Военные пенсии и оклады волгоградцев выросли с 1 октября на 7,6%Смотреть фотографии
09:33
Магнитная буря вот уже 30 часов испытывает на прочность волгоградцевСмотреть фотографии
09:21
И кожаное кресло: волгоградская облдума закупает новую партию мебели на полмиллионаСмотреть фотографии
08:44
В Волжском около «Вкусно и точка» произошла массовая драка со стрельбойСмотреть фотографииCмотреть видео
08:17
В Волгоградской области проведут осеннюю перепись кабановСмотреть фотографии
08:09
Урожай прощай? Морозы до -9 градусов ударили по Волгоградской областиСмотреть фотографии
07:39
Минобороны за ночь сбило 20 БПЛА над регионами РоссииСмотреть фотографии
07:31
Росавиация открыла аэропорт Волгограда для приёма и выпуска самолётовСмотреть фотографии
07:05
«Чудом никто не влетел»: в Волгограде очевидцы засняли ночной заезд лихача по встречкеСмотреть фотографииCмотреть видео
06:42
В Волгоградской области завоют электросиреныСмотреть фотографии
06:09
В Волгоградской области дважды за ночь объявляли беспилотную опасностьСмотреть фотографии
05:59
В Волгоградской области соцпенсии проиндексируют на 6,8%Смотреть фотографии
05:39
Росавиация ограничила приём и отправку самолётов в ВолгоградеСмотреть фотографии
21:39
В Волгоградской области аферисты прикидываются работниками военкоматовСмотреть фотографии
21:23
Едва не утонувший 13-летний подросток остается в Волгограде в реанимацииСмотреть фотографии
21:07
Полузащитник «Ротора» Давид Давидян вызван в сборную АрменииСмотреть фотографии
20:49
Новый очаг бруцеллеза выявили в селе под ВолгоградомСмотреть фотографии
20:28
В Волгоградской области пьяный подросток на мотоцикле протаранил столбСмотреть фотографии
20:13
Ветеран второй чеченской Николай Богданов из Волгоградской области погиб на СВОСмотреть фотографии
19:50
В Волгоградской области МУП брало плату за воду в обход кассыСмотреть фотографии
19:17
Под Волгоградом семьям пятерых погибших бойцов передали Ордена МужестваСмотреть фотографии
18:45
Под Волгоградом нашли гиблое место для астматиковСмотреть фотографии
18:30
Компаньон заподозренного в коррупции Момотова продолжает зарабатывать в ВолгоградеСмотреть фотографии
18:00
Лидеру волгоградских байкеров сделали внушение из-за выходки мотоциклистовСмотреть фотографииCмотреть видео
17:28
Черный день: в Волгограде с 1 октября подорожает проезд в маршруткахСмотреть фотографии
17:03
Волгоградцы начнут получать СМС-предупреждения о воздушной угрозеСмотреть фотографии
16:47
Правительство РФ запретило экспорт дизеля с 1 октябряСмотреть фотографии
16:34
В центре Волгограда из-за ремонтных работ перекроют ул. БалонинаСмотреть фотографии
 