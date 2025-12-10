Волжский 10 декабря начинает проверку системы оповещения населения

Сегодня в городе Волжском Волгоградской области стартуют плановые технические работы по проверке системы оповещения населения. Продлятся они по 12 декабря, сообщили в местной администрации.

- В районе школы № 31 (ул. 40 лет Победы, 79) пройдёт тестовая трансляция речевого сообщения: «Внимание! Проводится проверка системы оповещения», - сообщили в мэрии.

Проверку работоспособности оборудования и каналов передачи сигнала проводит МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» совместно с ООО «Link».

Жителей просят с пониманием отнестись к данным работам.