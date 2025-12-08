Полицейские открыли стрельбу по колесам угнанной скорой помощи в Волгограде





В Волгограде полицейским пришлось открыть стрельбу по колесам автомобиля скорой помощи, которым управлял 22-летний угонщик. Об этом 8 декабря сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным Волк, накануне патрульные получили сообщение от диспетчера об угоне спецавтомобиля. Оперативно сотрудникам Госавтоинспекции удалось установить место нахождения кареты скорой помощи.

– Однако требования об обстановке транспортного средства водитель проигнорировал. Увеличив скорость и опасно маневрируя, он попытался скрыться, – сообщила представитель МВД России.





Сначала полицейские произвели несколько предупреждающих выстрелов в воздух, однако затем им пришлось стрелять по колесам. Только таким образом удалось остановить транспортное средство и задержать злоумышленника.

Сообщается, что угон автомобиля скорой осуществил 22-летний житель Красноармейского района Волгограда. На момент задержания молодой человек находился в состоянии алкогольного опьянения.

– В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств и привлечение к ответственности злоумышленника, – сообщает Ирина Волк.

Отметим, что судя по видеокадрам, опубликованным полицией, погоня происходила накануне вечером на юге Волгограда. Карета скорой помощи на скорости пронеслась по мосту через ВДСК и была настигнута полицейскими в районе «Юбилейного». Задержанный угонщик не стал отказываться от прохождения медосвидетельствования – алкотестер показал 0,532 промилле, что превышает допустимую норму.

Видео: МВД России