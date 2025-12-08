Двое браконьеров убили самку кабана в заказнике под Волгоградом

Браконьеров задержали госинспекторы облохоты на территории государственного охотничьего заказника «Лещевский» в Волгоградской области за незаконный отстрел самки кабана. Добыча животных на этой особо охраняемой территории находится под запретом, пояснили в облкомприроды.

Составленные в отношении нарушителей материалы переданы в отдел полиции Ленинского района для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

За отстрел животного двоим жителям Волгоградской области грозит до 1 миллиона рублей штрафа либо до 5 лет лишения свободы.

Также нарушители должны будут выплатить ущерб за добычу самки кабана. В связи с тем, что убийство произошло в заказнике, то сумма вырастет в 7 раз – до 210 тысяч рублей.

В облкомприроды напоминают, что в настоящее время охота на косулю, кабана, лося и оленя разрешена только по путевкам на территории закрепленных охотничьих угодий. В общедоступных угодьях с разрешениями можно охотиться на пушных зверей и птиц.

Фото сгенерировано ИИ Шедеврум