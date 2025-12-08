Происшествия

Двое браконьеров убили самку кабана в заказнике под Волгоградом

Происшествия 08.12.2025 21:02
0
08.12.2025 21:02


Браконьеров задержали госинспекторы облохоты на территории государственного охотничьего заказника «Лещевский» в Волгоградской области за незаконный отстрел самки кабана. Добыча животных на этой особо охраняемой территории находится под запретом, пояснили в облкомприроды.

Составленные в отношении нарушителей материалы переданы в отдел полиции Ленинского района для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

За отстрел животного двоим жителям Волгоградской области грозит до 1 миллиона рублей штрафа либо до 5 лет лишения свободы. 

Также нарушители должны будут выплатить ущерб за добычу самки кабана. В связи с тем, что убийство произошло в заказнике, то сумма вырастет в 7 раз – до 210 тысяч рублей. 

В облкомприроды напоминают, что в настоящее время охота на косулю, кабана, лося и оленя разрешена только по путевкам на территории закрепленных охотничьих угодий. В общедоступных угодьях с разрешениями можно охотиться на пушных зверей и птиц.

Фото сгенерировано ИИ Шедеврум

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Происшествия
08.12.2025 23:28
Происшествия 08.12.2025 23:28
Комментарии

0
Далее
Происшествия
08.12.2025 21:02
Происшествия 08.12.2025 21:02
Комментарии

0
Далее
Происшествия
08.12.2025 16:54
Происшествия 08.12.2025 16:54
Комментарии

0
Далее
Происшествия
08.12.2025 15:55
Происшествия 08.12.2025 15:55
Комментарии

0
Далее
Происшествия
08.12.2025 14:55
Происшествия 08.12.2025 14:55
Комментарии

0
Далее
Происшествия
08.12.2025 12:35
Происшествия 08.12.2025 12:35
Комментарии

0
Далее
Происшествия
08.12.2025 12:26
Происшествия 08.12.2025 12:26
Комментарии

0
Далее
Происшествия
08.12.2025 12:07
Происшествия 08.12.2025 12:07
Комментарии

0
Далее
Происшествия
08.12.2025 07:41
Происшествия 08.12.2025 07:41
Комментарии

0
Далее
Происшествия
08.12.2025 00:44
Происшествия 08.12.2025 00:44
Комментарии

0
Далее
Происшествия
07.12.2025 17:05
Происшествия 07.12.2025 17:05
Комментарии

0
Далее
Происшествия
07.12.2025 13:40
Происшествия 07.12.2025 13:40
Комментарии

0
Далее
Происшествия
07.12.2025 10:17
Происшествия 07.12.2025 10:17
Комментарии

0
Далее
Происшествия
06.12.2025 06:32
Происшествия 06.12.2025 06:32
Комментарии

0
Далее
Происшествия
05.12.2025 21:18
Происшествия 05.12.2025 21:18
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

23:28
Ещё 2 дрона ВСУ уничтожила ПВО 8 декабря в Волгоградской областиСмотреть фотографии
22:42
Росавиация закрыла волгоградский аэропорт из-за опасности БПЛАСмотреть фотографии
22:32
Угроза БПЛА в третий раз 8 декабря объявлена в Волгоградской областиСмотреть фотографии
21:37
Бастрыкин предостерег коррупционеров от попыток спрятать наворованноеСмотреть фотографии
21:02
Двое браконьеров убили самку кабана в заказнике под ВолгоградомСмотреть фотографии
20:24
Почти 50 га леса изъяли из частной собственности под ВолгоградомСмотреть фотографии
20:03
Работу ж/д переезда в Волжском ограничат 9 декабряСмотреть фотографии
19:36
Под Волгоградом нашли пропавшую неделю назад школьницуСмотреть фотографии
19:24
Двум семьям после удара ВСУ по Волгограду предложили временное жильеСмотреть фотографии
19:00
29 школ в Волгоградской области отправили учеников на дистантСмотреть фотографии
18:55
Дождались? Гололед и снег вперемешку с дождем прогнозируют в ВолгоградеСмотреть фотографии
18:46
С 50 тысяч до миллиона: бизнес освободят от НДФЛ при выплате сотрудникам за ребенкаСмотреть фотографии
18:05
«У нас не дачи, а ИЖС!»: В Волгограде жители крупного СНТ пожаловались на энергетический блэкаутСмотреть фотографии
17:29
В Волжском три дня будут тестировать городскую систему оповещенияСмотреть фотографии
16:54
В Волгограде взбесившийся водитель расстрелял из двух пистолетов свадебных гостейСмотреть фотографии
16:46
Волгоград в последний раз станет СталинградомСмотреть фотографии
16:36
Мэрия анонсировала выплаты волгоградцам после разрушительных атак ВСУСмотреть фотографии
16:13
Сбежавшего в Россию белоруса нашли в Волгограде и выдворили из страныСмотреть фотографии
15:55
Полицейские открыли стрельбу по колесам угнанной скорой помощи в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
15:14
Едва не сгоревшую птицефабрику наказали за пожар в Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:55
Под Волгоградом полицейские выявили троих мигрантов-нелегаловСмотреть фотографии
14:14
Сады Придонья: наша стратегия – бескомпромиссное качествоСмотреть фотографии
13:57
Крупную вспышку на Солнце зафиксировали ученыеСмотреть фотографии
13:16
Покинувший Ольховский район Солонин возглавил облкомветеринарииСмотреть фотографии
13:03
В Волгоградской области отменена опасность по БПЛАСмотреть фотографии
12:50
Поджигателю авто силовика под Волгоградом грозит до 5 лет колонииСмотреть фотографии
12:35
Десятый БПЛА сбит в Волгоградской области днем 8 декабряСмотреть фотографии
12:26
Стало известно состояние матери и ребенка, пострадавших в ДТП на выезде из ВолгоградаСмотреть фотографии
12:07
Полиция и СОБР задержали поджигателя авто силовика под ВолгоградомСмотреть фотографииCмотреть видео
12:07
Работники ЕвроХим-ВолгаКалия вошли в число победителей конкурса наставниковСмотреть фотографии
 