Ещё 2 дрона ВСУ уничтожила ПВО 8 декабря в Волгоградской области





Дежурными средствами ПВО вечером 8 декабря уничтожено ещё два украинских беспилотника. По данным Минобороны, дроны ВСУ ликвидированы в период с 17.00 до 23.00 мск.

Общее количество вражеских БПЛА, перехваченных в воздушном пространстве региона за сутки увеличилось таким образом до 12-ти. Напомним, что в ночь с 7 на 8 декабря военными было ликвидировано 9 беспилотников, ещё один – в период с 09.00 до 12.00 мск.

Вечером 8 декабря в Волгоградской области третий раз за сутки объявлена беспилотная опасность. Жителям региона рекомендовано соблюдать меры личной безопасности.

Росавиация временно остановила приём и выпуск воздушных судов в аэропорту Волгограда.