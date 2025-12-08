



В Краснооктябрьском районе Волгограда 7 декабря свадебные гуляния едва не закончились трагедией. Из-за внезапно вспыхнувшего конфликта 36-летний водитель картежа расстрелял двоих гостей.

- Установлено, что мужчина был приглашен в качестве водителя на свадебное мероприятие. После выполнения обязанностей его пригласили к праздничному столу, где он вместе с гостями употреблял спиртные напитки. В ходе возникшего конфликта подозреваемый произвел три выстрела в 48-летнего гостя из травматического пистолета, после чего два выстрела из другого травматического пистолета в 37-летнего мужчину, - рассказали в ГУ МВД России по Волгоградской области.

В результате, оппонентам взбесившегося водителя пришлось спасаться медикам. У одного из пострадавших врачи обнаружили повреждения правой ноги, рук и бедра, у второго – огнестрельное ранение в предплечье.

Отметим, травматическое оружие было направлено правоохранителями на экспертизу. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».