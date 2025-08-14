В Камышине жестоко убили федерального судью

14 августа в городе Камышин Волгоградской области на улице жестоко расправились с федеральным судьей, сообщает V102.RU.

Telegram-канал SHOT уточняет, что убит судья Василий Ветлугин.

Его изувеченное тело обнаружено вечером на Советской улице с огнестрельным и ножевым ранением в голову. Также, как сообщают авторы канала, у мужчины отрезали половой орган.

По предварительным данным, убийство совершено на почве ревности.

- Возбуждено уголовное дело. Обстоятельства уточняются. Подозреваемый в убийстве задержан, - так V102.RU прокомментировали происшествие в СУ СКР по Волгоградской области.

Фото: SHOT / t.me