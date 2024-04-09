Общество

В Волгограде началась подготовка к 5-летней реставрации Казанского собора

Общество 09.04.2024 11:10
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09.04.2024 11:10


Сегодня, 9 апреля, в ходе выездного совещания губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова совместно с Митрополитом Волгоградского и Камышинского Феодора и главы города Владимира Марченко принято решение о поэтапной комплексной реставрации храма Казанской иконы Божией Матери в Ворошиловском районе, сообщает V102.RU. Губернатором были осмотрены фасад и помещения храма. 

— Храм по-настоящему является народным, является нашим историческим наследием. Это намоленное место. Но за всю историю серьезной реконструкции, реставрации не было: были отдельные элементы, — сообщил в ходе осмотра Андрей Бочаров, — Сейчас храм находится в тяжелой ситуации - мы его можем утратить. Пришло время сделать все необходимое для того, чтобы он еще сотни лет здесь стоял, выполнял свое предназначение в служении людям


Несмотря на проведение регулярных работ по сохранению исторического облика здания, являющегося объектом культурного значения, собор требует особого внимания. Так, на фасаде храма наблюдается отслоение краски, разрушения и трещины в кладке, а также выщелачивание кирпича. Наибольшее количество дефектов наблюдается на карнизах под куполами из-за попадания влаги через отливы.

Проблемные участки присутствуют и внутри собора на стенах и потолке. Со временем церковная роспись покрылась дорожками трещин и копотью. Помимо этого, требуется замена отопления, освещения, вентиляции и многого другого. 


—  По благословению Владыки Феодора мы приступаем к серьезным масштабным работам, — отметил Андрей Бочаров. — Рассчитываем, что в течение 5 лет выполним весь объем. Конечно, это будет не только сам храм, но и близлежащая территория. Целый микрорайон потребует пристального внимания со стороны власти.

Для определения объема работы и разработки технического задания на совещании было запланировано 2 этапа подготовки к реставрации. На первом этапе, который пройдет до кона 2024 года, будет проведено обследование здания с фотофиксацией дефектов. А в течение 2025 году в ходе второго этапа займутся инженерно-техническими, историко-архивными и другими исследованиями. Только после этого начнется разработка проектно-сметной документации.

Кроме того, на совещании также было принято решение о формировании Попечительского совета, который будет контролировать реализацию работ.

Фото: администрация Волгоградской области

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