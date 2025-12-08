Едва не сгоревшую птицефабрику наказали за пожар в Волгоградской области

Штраф в размере 400 тысяч рублей наложен на птицефабрику АО «Агрофирма «Восток» в Волгоградской области за нарушение требований пожарной безопасности. Опасное возгорание сухой растительности на территории этого предприятия произошло летом 2025 года.

Как сообщили в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области, постановление о наложении административного штрафа на предприятие вынес заместитель главного государственного инспектора Котельниковского, Октябрьского и Светлоярского районов Волгоградской области по пожарному надзору. Предприятие было признано виновным в совершении правонарушения по ч. 2 ст. 20.4 КоАП РФ. Однако АО «Агрофирма «Восток» обжаловала решение в Николаевском районном суде. Представитель птицефабрики просил отменить постановление и прекратить производство по делу.

Судом установлено, что 8 июля в Светлоярском районе между корпусами 15 и 16 на территории птицефабрики произошло возгорание сухой травянистой растительности. В ходе последующей после этого проверки были выявлены нарушения требований пожарной безопасности в условиях действующего в регионе противопожарного режима. Выявлено, что трава на территории предприятия не скашивалась и не убиралась, как и горючие отходы с мусором.

Суд оставил жалобу представителей птицефабрики без удовлетворения. Решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано.

