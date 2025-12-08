Волгоград в последний раз станет Сталинградом

Сталинградом Волгоград станет 9 декабря в День Героев Отечества. В соответствии с решением Волгоградской гордумы, героическое наименование появится на указателях, установленных на главных магистралях при въезде и выезде в город-герой.

- Знаки особых предписаний 5.23.1 «Начало населенного пункта» и 5.24.1 «Конец населенного пункта» с наименованием «Сталинград» заранее сегодня установлены муниципальными дорожными предприятиями МБУ «Северное» и МБУ «Южное» на въездах по федеральным трассам «Сызрань-Саратов-Волгоград», «Волгоград – Каменск-Шахтинский» (ул. Неждановой), Р-22 «Каспий» (на ул. Исторической) и по региональной трассе Р-221 (ул. Генерала Романенко), - сообщили в мэрии.

В Волгограде смена дорожных указателей названия города на Сталинград в важные исторические даты и праздники проводится уже не первый год. Смена названия в 2025 году 9 декабря произойдет в последний раз.

- Эта традиция, уже ставшая неотъемлемой частью мемориальной жизни города, дань глубочайшего уважения и живая память о подвиге защитников Сталинграда, - отметили в администрации.

Напомним, по решению муниципальных властей в память о героическом прошлом Волгограда ему возвращается имя Сталинград 9 раз в году: 2 февраля, 23 февраля, 8 мая, 9 мая, 22 июня, 23 августа, 3 сентября, 19 ноября и 9 декабря.