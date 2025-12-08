Под Волгоградом полицейские выявили троих мигрантов-нелегалов





В Городищенском районе Волгоградской области правоохранители устроили тщательный досмотр автомобилей. В салонах полицейские искали нелегальных мигрантов, в ходе которых сразу 15 иностранцев были доставлены в отделение.

- В отношении восьмерых иностранных граждан за нарушение миграционного законодательства составлены административные материалы по ч. 1 ст. 18.8 КоАП РФ и по ч. 1 ст. 18.10 КоАП РФ, трое из которых помещены в Центр временного содержания иностранных граждан для последующего выдворения за пределы Российской Федерации, - сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области