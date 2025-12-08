Двум семьям после удара ВСУ по Волгограду предложили временное жилье





В многоквартирный дом №13 на ул. Лодыгина в Волгограде вернули тепло и восстановили водоснабжение после ночной атаки дронами ВСУ. Об этом вечером 8 декабря сообщили в администрации города. Одновременно в МКД на севере Волгограда проводится поквартирный обход для замера поврежденных оконных блоков. Двум семьям власти предложили временное жилье.

Приступить к восстановительным работам городские службы смогли по завершении работы оперативными. Совместно с УК сотрудники профильных подразделений администрации обследуют дома №12 и №13 по ул. Лодыгина. Сообщается, что в пострадавших квартирах уже предприняты временные меры по закрытию оконных проемов до проведения работ по остеклению.

– Также, после проведения всех необходимых мероприятий, восстановлено тепло- и водоснабжение дома №13 по ул. Лодыгина. Подача коммунальных ресурсов в доме №15 осуществляется в штатном режиме, – сообщили в мэрии.

Напомним, минувшей ночью в Волгограде дежурными средствами ПВО было уничтожено девять украинских дронов, еще один военные сбили уже утром – в период с 09.00 до 12.00. После удара, ставшего причиной повреждения МКД, муниципалитетом оперативно был развернут пункт временного размещения волгоградцев.

– В настоящее сотрудники профильного ведомства проводят работу с жильцами МКД по вопросам, связанным с предоставлением материальной помощи, в случае выхода из строя в квартирах имущества из числа предметов первой необходимости (холодильник, плита и т.д.). Двум семьям, проживающим в помещениях, получивших наибольшие повреждения предоставлена возможность разместиться в помещениях маневренного фонда, – сообщили в мэрии Волгограда.

8 декабря мэрия Волгограда анонсировала социальную помощь жителям, чье имущество пострадало в результате терактов ВСУ. Документ, предусматривающий выплаты, в ближайшее время поступит на рассмотрение депутатов городской думы.