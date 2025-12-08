29 школ в Волгоградской области отправили учеников на дистант

В Волгоградской области из-за роста заболевших ОРВИ детей профилактические мероприятия введены в 29 школах. Для снижения дальнейшего распространения заболевания учеников переводят на дистанционное обучение, сообщили ИА «Высота 102» в обладминистрации.
Такие меры введены в школах Волгограда, Волжского, Камышина, Михайловки, Еланского, Калачевского, Быковского, Клетского, Ольховского и Ленинского районов области.
Напомним, что неделю назад в Волгоградской области дистант в целях профилактики вводили в 13 школах.