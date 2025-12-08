Общество

«У нас не дачи, а ИЖС!»: В Волгограде жители крупного СНТ пожаловались на энергетический блэкаут

Общество 08.12.2025 18:05
08.12.2025 18:05


Жители СНТ «Металлург» в Краснооктябрьском районе Волгограда четвертые сутки живут практически без света и не могут согреться, так как их дома отапливаются электричеством. О своем бедственном положении в редакцию ИА «Высота 102» сообщили жители улицы Менделеева. 

- Мы реально мерзнем, всё холодное. Газа у нас нет, мы отапливается электричеством. Дома остывают, так как света нет с четверга, 4 декабря. Энергетики приезжали, что-то делали. Подключают нас, но через 20-30 минут, в лучшем случае через час всё снова пропадает, - рассказала информагентству местная жительница Светлана Холодова.

По ее словам, в основном в СНТ страдают жители первого участка, где находятся порядка 100 домовладений. Многие собственники проживают здесь круглогодично.

- Когда мы звоним энергетикам, то нам говорят, что, дескать, вы хотите, это же дачи?! Но у нас ИЖС! Только на нашей улице, где примерно два десятка домов, постоянно заселены около 10, то есть половина. Да и почему раньше свет был, а сейчас он начал пропадать? И почему он не пропадает у жителей других участков? – задается вопросом волгоградка.

Из-за регулярного блэкаута у жителей этого СНТ также наблюдаются проблемы со связью, так как на фоне ограничений мобильного интернета у них пропал и WiFi. 

Энергетики, которые обслуживают сети на данной территории, утверждают, что делают всё возможное, чтобы решить проблему как можно скорее.

- На данный момент на энергооборудовании СНТ проводятся внеплановые мероприятия по перераспределению нагрузки, чтобы в дальнейшем исключить отключения электроснабжения в поселке. Работы будут продолжаться до конца рабочего дня, - сообщили информагентству в пресс-службе ПАО «Россети Юг».

Фото из архива V102.RU

Лента новостей

