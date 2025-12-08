Мэрия анонсировала выплаты волгоградцам после разрушительных атак ВСУ





В Волгограде городская администрация подготовила проект документа, предполагающего выплаты жителям областной столицы в связи с повреждением имущества в результате атак украинскими беспилотниками. Как сообщили ИА «Высота 102» в мэрии, в случае одобрения городскими депутатами инициативы, жители Волгограда в том числе смогут рассчитывать на компенсации при повреждении личного транспорта. До сих пор таких выплат законодательством Волгограда предусмотрено не было.

Социальная помощь будет предоставляться в следующих видах:

восстановление поврежденных остеклений за счет средств бюджета Волгограда и (или) выплаты в связи с полной или частичной утратой имущества первой необходимости,

поврежденных остеклений за счет средств бюджета Волгограда и (или) в связи с полной или частичной утратой имущества первой необходимости, выплаты в связи с причинением вреда здоровью,

в связи с причинением вреда здоровью, выплаты в случае повреждения жилого помещения,

в случае повреждения жилого помещения, выплаты в случае повреждения автомобиля.

Важно! На данные меры помощи смогут рассчитывать и те волгоградцы, имуществу или здоровью которых был причинен ущерб в результате ранее произошедших атак БПЛА.

– Разработанный проект нормативного акта будет рассмотрен на ближайшем заседании Волгоградской городской думы. Данные выплаты в новом формате начнут предоставляться после утверждения проекта депутатами, – уточнили в городской администрации.

Информация об алгоритме оказания мер поддержки будет размещена дополнительно.