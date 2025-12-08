Общество

Мэрия анонсировала выплаты волгоградцам после разрушительных атак ВСУ

Общество 08.12.2025 16:36
В Волгограде городская администрация подготовила проект документа, предполагающего выплаты жителям областной столицы в связи с повреждением имущества в результате атак украинскими беспилотниками. Как сообщили ИА «Высота 102» в мэрии, в случае одобрения городскими депутатами инициативы, жители Волгограда в том числе смогут рассчитывать на компенсации при повреждении личного транспорта. До сих пор таких выплат законодательством Волгограда предусмотрено не было. 

Социальная помощь будет предоставляться в следующих видах: 

  • восстановление поврежденных остеклений за счет средств бюджета Волгограда и (или) выплаты в связи с полной или частичной утратой имущества первой необходимости,
  • выплаты в связи с причинением вреда здоровью, 
  • выплаты в случае повреждения жилого помещения,
  • выплаты в случае повреждения автомобиля.

Важно! На данные меры помощи смогут рассчитывать и те волгоградцы, имуществу или здоровью которых был причинен ущерб в результате ранее произошедших атак БПЛА. 

– Разработанный проект нормативного акта будет рассмотрен на ближайшем заседании Волгоградской городской думы. Данные выплаты в новом формате начнут предоставляться после утверждения проекта депутатами, – уточнили в городской администрации. 

Информация об алгоритме оказания мер поддержки будет размещена дополнительно. 

