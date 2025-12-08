Общество

В Волжском три дня будут тестировать городскую систему оповещения

Общество 08.12.2025 17:29
0
08.12.2025 17:29


В Волжском на фоне участившихся налётов беспилотников ВСУ решили протестировать работу местной системы оповещения. По информации властей, тренировка пройдёт с 10 по 12 декабря. Специалисты планируют убедиться в работоспособности оборудования, установленного у школы № 31 на ул. 40 лет Победы.

- Проверка организована МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» совместно с ООО «Link». В районе школы № 31 пройдёт тестовая трансляция речевого сообщения: «Внимание! Проводится проверка системы оповещения», - сообщили в пресс-службе мэрии.

Отметим, муниципалитет надеется на понимание местных жителей, а также напоминает, что данные оповещения от граждан никаких действий не требуют.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
08.12.2025 19:36
Общество 08.12.2025 19:36
Комментарии

0
Далее
Общество
08.12.2025 19:24
Общество 08.12.2025 19:24
Комментарии

0
Далее
Общество
08.12.2025 19:00
Общество 08.12.2025 19:00
Комментарии

0
Далее
Общество
08.12.2025 18:55
Общество 08.12.2025 18:55
Комментарии

0
Далее
Общество
08.12.2025 18:05
Общество 08.12.2025 18:05
Комментарии

0
Далее
Общество
08.12.2025 17:29
Общество 08.12.2025 17:29
Комментарии

0
Далее
Общество
08.12.2025 16:46
Общество 08.12.2025 16:46
Комментарии

0
Далее
Общество
08.12.2025 16:36
Общество 08.12.2025 16:36
Комментарии

0
Далее
Общество
08.12.2025 13:54
Общество 08.12.2025 13:54
Комментарии

0
Далее
Общество
08.12.2025 13:03
Общество 08.12.2025 13:03
Комментарии

0
Далее
Общество
08.12.2025 12:07 Реклама
Общество 08.12.2025 12:07 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Общество
08.12.2025 10:49
Общество 08.12.2025 10:49
Комментарии

0
Далее
Общество
08.12.2025 10:46
Общество 08.12.2025 10:46
Комментарии

0
Далее
Общество
08.12.2025 10:40
Общество 08.12.2025 10:40
Комментарии

0
Далее
Общество
08.12.2025 10:11
Общество 08.12.2025 10:11
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

19:36
Под Волгоградом нашли пропавшую неделю назад школьницуСмотреть фотографии
19:24
Двум семьям после удара ВСУ по Волгограду предложили временное жильеСмотреть фотографии
19:00
29 школ в Волгоградской области отправили учеников на дистантСмотреть фотографии
18:55
Дождались? Гололед и снег вперемешку с дождем прогнозируют в ВолгоградеСмотреть фотографии
18:46
С 50 тысяч до миллиона: бизнес освободят от НДФЛ при выплате сотрудникам за ребенкаСмотреть фотографии
18:05
«У нас не дачи, а ИЖС!»: В Волгограде жители крупного СНТ пожаловались на энергетический блэкаутСмотреть фотографии
17:29
В Волжском три дня будут тестировать городскую систему оповещенияСмотреть фотографии
16:54
В Волгограде взбесившийся водитель расстрелял из двух пистолетов свадебных гостейСмотреть фотографии
16:46
Волгоград в последний раз станет СталинградомСмотреть фотографии
16:36
Мэрия анонсировала выплаты волгоградцам после разрушительных атак ВСУСмотреть фотографии
16:13
Сбежавшего в Россию белоруса нашли в Волгограде и выдворили из страныСмотреть фотографии
15:55
Полицейские открыли стрельбу по колесам угнанной скорой помощи в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
15:14
Едва не сгоревшую птицефабрику наказали за пожар в Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:55
Под Волгоградом полицейские выявили троих мигрантов-нелегаловСмотреть фотографии
14:14
Сады Придонья: наша стратегия – бескомпромиссное качествоСмотреть фотографии
13:57
Крупную вспышку на Солнце зафиксировали ученыеСмотреть фотографии
13:16
Покинувший Ольховский район Солонин возглавил облкомветеринарииСмотреть фотографии
13:03
В Волгоградской области отменена опасность по БПЛАСмотреть фотографии
12:50
Поджигателю авто силовика под Волгоградом грозит до 5 лет колонииСмотреть фотографии
12:35
Десятый БПЛА сбит в Волгоградской области днем 8 декабряСмотреть фотографии
12:26
Стало известно состояние матери и ребенка, пострадавших в ДТП на выезде из ВолгоградаСмотреть фотографии
12:07
Полиция и СОБР задержали поджигателя авто силовика под ВолгоградомСмотреть фотографииCмотреть видео
12:07
Работники ЕвроХим-ВолгаКалия вошли в число победителей конкурса наставниковСмотреть фотографии
12:03
Волгоградка Рясова вновь победила на этапе Кубка мира по триатлонуСмотреть фотографии
11:56
В России фиксируется массовый сбой в работе MaxСмотреть фотографии
11:55
ЦБ обяжет банки привязывать счета к ИНН россиянСмотреть фотографии
11:14
Пассажир устроил резню в тамбуре поезда: есть пострадавшийСмотреть фотографии
10:59
Ростовчанам пригрозили 100-тысячными штрафами за VPNСмотреть фотографии
10:49
В Волгограде специалисты готовятся восстановить остекление повреждённых БПЛА домовСмотреть фотографии
10:46
Волгоград вошел в топ-5 доступных россиянам турнаправленийСмотреть фотографии
 