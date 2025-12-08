В Волжском три дня будут тестировать городскую систему оповещения





В Волжском на фоне участившихся налётов беспилотников ВСУ решили протестировать работу местной системы оповещения. По информации властей, тренировка пройдёт с 10 по 12 декабря. Специалисты планируют убедиться в работоспособности оборудования, установленного у школы № 31 на ул. 40 лет Победы.

- Проверка организована МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» совместно с ООО «Link». В районе школы № 31 пройдёт тестовая трансляция речевого сообщения: «Внимание! Проводится проверка системы оповещения», - сообщили в пресс-службе мэрии.

Отметим, муниципалитет надеется на понимание местных жителей, а также напоминает, что данные оповещения от граждан никаких действий не требуют.