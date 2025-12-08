В Волгоградской области отменена опасность по БПЛА





8 декабря в 12:44 в Волгоградской области отменена повторная беспилотная опасность. Соответствующую смс-рассылку начала единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

После отмены угрозы атаки БПЛА волгоградцы могут без опаски выходить на открытые участки улиц, а также находится в помещениях с окнами.

Отметим, минувшей ночью Волгоград вновь подвергся террористическому налёту беспилотников ВСУ. В результате атаки были повреждены жилые дома на территории Тракторозаводского района. Около 9:00 в регионе была повторно объявлена беспилотная опасность. За время её действия Минобороны сообщило о ликвидации в воздушном пространстве Волгоградской области ещё одного БПЛА самолётного типа.

Фото из архива ИА "Высота 102"