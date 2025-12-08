Поджигателю авто силовика под Волгоградом грозит до 5 лет колонии

В ГУ МВД России по Волгоградской области официально подтвердили информацию о задержании ночного поджигателя автомобиля в городе Дубовка. Им оказался 45-летний местный житель.

- В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Отдела МВД России по Дубовскому району был установлен и задержан 45-летний местный житель, подозреваемый в поджоге, - сообщили в Главке.

Мотивы преступления не уточняются. Однако, по предварительным данным, известно, что сгоревшая машина принадлежит сотруднику правоохранительных органов. В Главке уточнили, что собственник транспортного средства не является полицейским. Момент преступления запечатлели камеры видеонаблюдения.

Сообщение о возгорании автомобиля «Лада Приора» в г. Дубовка поступило в дежурную часть Отдела МВД России по Дубовскому району 8 декабря. В ходе осмотра места происшествия и просмотра видео с камер видеонаблюдения было установлено, что причиной возгорания явился умышленный поджог.

- Следователем возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества, совершенное путём поджога», - указано в сообщении полицейского ведомства.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области