Расследования

Поджигателю авто силовика под Волгоградом грозит до 5 лет колонии

Расследования 08.12.2025 12:50
0
08.12.2025 12:50


В ГУ МВД России по Волгоградской области официально подтвердили информацию о задержании ночного поджигателя автомобиля в городе Дубовка. Им оказался 45-летний местный житель.

- В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Отдела МВД России по Дубовскому району был установлен и задержан 45-летний местный житель, подозреваемый в поджоге, - сообщили в Главке.

Мотивы преступления не уточняются. Однако, по предварительным данным, известно, что сгоревшая машина принадлежит сотруднику правоохранительных органов. В Главке уточнили, что собственник транспортного средства не является полицейским. Момент преступления запечатлели камеры видеонаблюдения.

Сообщение о возгорании автомобиля «Лада Приора» в г. Дубовка поступило в дежурную часть Отдела МВД России по Дубовскому району 8 декабря. В ходе осмотра места происшествия и просмотра видео с камер видеонаблюдения было установлено, что причиной возгорания явился умышленный поджог. 

- Следователем возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества, совершенное путём поджога», - указано в сообщении полицейского ведомства. 

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

