В Волгограде в ближайшие три дня вслед за похолоданием ожидаются и первые свойственные волгоградской зиме погодные явления – гололед и мокрый снег вперемешку с дождем. Скользко, по данным Волгоградского ЦГМС, в городе может стать уже во вторник, 9 декабря.

– 9 декабря существенных осадков в Волгограде не ожидается. Ночью и утром туман, гололедно-изморозевые явления, – говорится в краткосрочном прогнозе волгоградских синоптиков. – Ветер днем 8-13 м/с. Температура воздуха ночью от -1 до -3 градусов, днем около 0 градусов.

В ночь на 10 декабря также не прогнозируют осадков. Однако днем в среду в Волгограде ожидают дождь и мокрый снег. Температура воздуха в ночные часы в региональной столице ожидается от -1 до -3 градусов. Днем может потеплеть до +3 градусов.

Дождить в Волгограде будет и в ночь с 10 на 11 декабря. Днем в четверг столбики уличных термометров могут дотянуться до плюс четырех градусов.