Общество

В РКН пояснили приказ о контроле интернет-данных россиян

Общество 03.04.2025 10:43
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03.04.2025 10:43


В Роскомнадзоре прокомментировали свой приказ о сборе данных с устройств, подключенных к интернету. Как сообщили в пресс-службе ведомства ТАСС, новое правило не подразумевает отслеживание действий пользователей и сбор данных о пользователях запрещенных сайтов, передает V102.RU.

Как ранее сообщалось информагентством, в 13-страничном документе описан порядок предоставления технических средств контроля, требования к таким средствам, а также к установке и эксплуатации технических средств контроля. 

Предполагалось, что данная мера позволит предотвратить доступ к информации, распространение которой ограничено на территории России, и защитить граждан от возможного вреда.

– Приказ не про отслеживание действий пользователей и не про сбор данных о пользователях запрещенных сайтов. Этот документ подразумевает сбор информации о сетевых адресах, которые используются операторами связи в различных субъектах Российской Федерации для актуализации правил противодействия DDoS-атакам, – отметили в Роскомнадзоре.

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