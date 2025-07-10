



10 июля в Камышине Волгоградской области произошёл взрыв газа. По информации местных жителей, ЧП случилось около полудня на территории гаражного кооператива в 5-м микрорайоне. Работу экстренных служб очевидцы засняли на видео.







- В гаражном кооперативе во время сварочных работ взорвался газовый баллон. Несколько человек обратились за медицинской помощью, ещё одного человека зажало плитами, его вытащили спасатели, - рассказали свидетели.

На запрос в пресс-службе администрации Камышина затруднились прокомментировать произошедшее, уточнив, что в муниципалитет информация о ЧП не поступала.

В ГУ МЧС России по Волгоградской области подтвердили произошедшее, уточнив, что спасённый мужчина серьёзных повреждений не получил и от госпитализации отказался.

- В 12:48 в Камышине при проведении ремонтных работ произошла разгерметизация газового баллона, в результате чего произошло обрушение кирпичных стен гаража. Подразделения 28 ПСЧ производили деблокирование пострадавшего из-под завала. Мужчина от госпитализации отказался, - подчеркнули в пресс-службе ведомства.

Фото и видео: Жесть. Камышин / t.me