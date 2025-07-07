Под Волгоградом госпитализировали водителя улетевшей в кювет иномарки





6 июля в Ленинском районе Волгоградской области у села Царёв водитель иномарки не справился с управлением. Машина на большой скорости вылетела на обочину, совершив несколько опрокидываний.

- В 16:45 водитель, управляя автомобилем «Форд Фокус», на 81 км автодороги «Волгоград — Астрахань» не справилась с управлением и совершила съезд с дороги с последующим опрокидыванием, - сообщали журналистам в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Судя по опубликованным кадрам, после аварии автомобиль лишился остекления. Досталось прилично и крыше машины.

Отметим, ДТП не прошло бесследно и для владельца иномарки. После случившегося мужчине потребовалась медицинская помощь. Прибывшие на место аварии медики доставили пострадавшего в больницу.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области