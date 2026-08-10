



Продлен прием заявок в двух номинациях всероссийского конкурса «СТОлица-2026». Он направлен на выявление, поддержку и популяризацию лучших практик в сфере отдыха и оздоровления детей.

В номинации «Создатели» заявки будут принимать до 17 августа, а в номинации «Современники» - до 10 августа, сообщили в комитете образовния и науки Волгоградской области.Инициатива реализуется Центром всестороннего развития детей «Прогресс» при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации.

«СТОлица» объединяет специалистов, авторские коллективы, организации и проектные команды, которые развивают систему детского отдыха, внедряют современные воспитательные практики, создают новые образовательные программы и формируют профессиональное сообщество специалистов отрасли.



В 2025 году в проекте участвовали представители 54 регионов, а победителями стали 100 человек и коллективов.



Фото администрации Волгоградской области (архив)