Продлен прием заявок в двух номинациях всероссийского конкурса «СТОлица-2026». Он направлен на выявление, поддержку и популяризацию лучших практик в сфере отдыха и оздоровления детей.
Инициатива реализуется Центром всестороннего развития детей «Прогресс» при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации.
«СТОлица» объединяет специалистов, авторские коллективы, организации и проектные команды, которые развивают систему детского отдыха, внедряют современные воспитательные практики, создают новые образовательные программы и формируют профессиональное сообщество специалистов отрасли.
В 2025 году в проекте участвовали представители 54 регионов, а победителями стали 100 человек и коллективов.
Фото администрации Волгоградской области (архив)