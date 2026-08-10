Волгоградцам назвали преимущества номинального счета





Ряд категорий жителей Волгоградской области могут открыть номинальные счета для получения пенсий. Как пояснили в отделении Соцфонда по Волгоградской области, номинальный счет открывает один человек, но денежные средства на нем принадлежат другому лицу. Им, например, пользуются родители для получения пенсии ребенка-инвалида или опекуны недееспособных граждан.

Преимущество этого счета заключается также в том, что все выплаты, поступающие на такой счёт, защищены от удержаний в счёт оплаты задолженностей.



При этом данный счет не используется для получения других выплат семьям с детьми, например, единого пособия.



