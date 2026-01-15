888 волгоградских семей расспросят о доходах





В январе-феврале 2026 года во всех регионах России пройдет ежегодное выборочное наблюдение доходов населения и участия в социальных программах.

В Волгоградской области интервьюеры проведут опрос 888 домохозяйств: 624 - на городских территориях, а еще 264 – на сельских, рассказали в Волгоградстате. В ходе опроса жителей региона попросят сообщить о возрасте, семейном и финансовом положении, уровне образования и участия в трудовой деятельности, пенсионном обеспечении и социальной поддержке, выплаченных налогах и обязательных платежах, а также условиях проживания.

При этом интервьюер должен будет предъявить служебное удостоверение сотрудника Росстата, а также проинформировать о целях обследования.

В ведомстве заверили в гарантиях полной конфиденциальности. Все данные, собранные в ходе опроса, будут использоваться исключительно в целях получения сводных итогов для формирования официальной статистической информации, пояснили в Волгоградстате.